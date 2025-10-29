خرق وقف اطلاق النار.. أكثر من 70 شهيداً بينهم 24 طفلاً بغارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

استشهد 70 فلسطينياً على الأقل، بينهم 24 طفلاً، في سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منازل النازحين وخيامهم في مناطق متفرقة من القطاع.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء، استشهاد 70 فلسطينياً على الأقل، بينهم 24 طفلاً، في سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة استهدفت منازل النازحين وخيامهم في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق "وقف إطلاق النار" الذي دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً حي الصبرة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفل ورضيع، وإصابة 9 آخرين.

واستشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة أخرى استهدفت منزلًا قرب منطقة اليرموك.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة نازحين جنوب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بأنّ 18 فلسطينياً استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في مجزرة مروّعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال عدد من الفلسطينيين تحت الأنقاض.

وفي مخيم البريج وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقصفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم إنسان شرق مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، بينهم أطفال.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال ومسيّراته خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما أسفر قصف منزل في حي الأمل عن استشهاد رجل وطفل.

كذلك، استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف مركبة في أحد شوارع المدينة.

ومساء أمس، أعلنت المصادر الطبية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 68,531 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,402 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار 94 شهيداً و344 مصاباً (إضافة إلى 63 شهيداً ارتقوا الليلة الماضية وفجر اليوم)، في حين جرى انتشال 474 جثماناً من تحت الركام.

وتم حتى الآن التعرف إلى 75 جثماناً من أصل 195 من الجثامين التي سلّمها الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً، وفق ما أكدت المصادر الطبية في غزة.

