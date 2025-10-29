بولادة السيدة زينب (ع).. مستشفى الإمام زين العابدين (ع) للعتبة الحسينية يخدم المرضى والمحتاجين بأسعار رمزية

قال مدير إعلام المستشفى الأستاذ مصطفى الموسوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، أطلق مبادرة (روح العطاء) بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام)، في خطوة إنسانية تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية بأسعار رمزية وتسهيلات خاصة للمرضى".

وقال مدير إعلام المستشفى الأستاذ مصطفى الموسوي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن “مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) التابع لهيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية المقدسة، أطلق مبادرة (روح العطاء) بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام)، في خطوة إنسانية تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية بأسعار رمزية وتسهيلات خاصة للمرضى".

وتابع أن "المبادرة تأتي استلهاما من نهج السيدة زينب (عليها السلام) في العطاء والإيثار، وتجسيدا لرسالة المستشفى في جعل الخدمة الإنسانية محورا رئيسا في عملها”، مبينا أن “المبادرة تتضمن تخفيضات كبيرة على الخدمات الطبية والتشخيصية تقديرا لاحتياجات المرضى وظروفهم”.

وأوضح أن “المبادرة تشمل تقديم خدمات (باص العيادات الاستشارية) مقابل مبلغ رمزي قدره (5000) دينار فقط، إضافة إلى خصم بنسبة (35%) على جميع التحاليل المختبرية، والفحوصات الشعاعية، والنواظير الهضمية، وخدمات الرنين والمفراس والسونار والأشعة، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء (28 تشرين الأول/أكتوبر) ولمدة ثلاثة أيام فقط”.

وأضاف الموسوي أن “مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) دأب على إطلاق مبادرات إنسانية وخدمية متواصلة في المناسبات الدينية الشريفة، تأكيدا لرسالة العتبة الحسينية المقدسة في رعاية الإنسان وتخفيف الأعباء عن المحتاجين والمرضى من مختلف المحافظات”.

وتجسد مبادرة “روح العطاء” رسالة العتبة الحسينية المقدسة في ترسيخ مبدأ الخدمة والعطاء، مستلهمة من السيدة زينب (عليها السلام) معاني الصبر والإيثار.

