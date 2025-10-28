إقامة حفل المسابقة القرآنية الختامي مع ذكرى ميلاد السيدة زينب (ع) في مدينة سنندج

اختتمت الدورة الـ48 للمسابقة الوطنية للقرآن الكريم في إیران أعمالها في مدينة "سنندج" عاصمة محافظة "كردستان"(غرب ايران).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشادت لجنة تحكيم الدورة الـ48 للمسابقة الوطنية للقرآن في إیران في بيان لها بالحضور الجماهيري لأهالي محافظة كردستان، مؤكدة على استمرار الأنشطة القرآنية في جميع أنحاء البلاد والمشاركة في حملة إعداد 10 ملايين حافظ للقرآن.

واختتمت الدورة الـ48 للمسابقة الوطنية للقرآن الكريم في إیران أعمالها مساء أمس الاثنين 27 أكتوبر الجاري في مدينة "سنندج" عاصمة محافظة "كردستان"(غرب البلاد).

شهدت هذه الدورة من المسابقة، حضوراً جماهيرياً متحمساً من أهالي محافظة كردستان المتدينين والثوريين حيث عرضت جواً مليئاً بالروحانية والوحدة من خلال تنظيم حوالي 200 محفل قرآني.

أقيم الحفل الختامي للمسابقة، بالتزامن مع ذكرى ميلاد السيدة زينب (عليها السلام) في مدينة سنندج باعتبارها مدينة التاريخ والثقافة والفن، وتمّ تكريم الفائزين والفائزات بالمراتب الأولى في هذه المسابقة.

وقد قامت لجنة تحكيم هذه الدورة من المسابقة، في بيان لها، بتقديم الشكر للسيد مهدي خاموشي، رئيس منظمة الأوقاف الايرانية، والمسوؤلين المحليين، والأجهزة الأمنية، والجهات التنفيذية، والمنظمات الخدمية، وجميع القائمين على تنظيم المسابقة، وشرحت النقاط البارزة في هذه الدورة.

