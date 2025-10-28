حرم أبي الفضل العباس(ع) يشهد احتفالا مركزيا بمناسبة ولادة السيدة "زينب" (ع)

شهد الاحتفال حضور نائب الأمين العام للعتبة المقدسة السيد عباس موسى أحمد، وعضو مجلس إدارتها الدكتور أفضل الشامي، وعدد من رؤساء أقسامها ومسؤوليها ومنتسبيها، إلى جانب جمع غفير من الزائرين.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت العتبة العباسية المقدسة، احتفالها المركزي السنوي بمناسبة ذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام)، في باحة باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

وشهد الاحتفال حضور نائب الأمين العام للعتبة المقدسة السيد عباس موسى أحمد، وعضو مجلس إدارتها الدكتور أفضل الشامي، وعدد من رؤساء أقسامها ومسؤوليها ومنتسبيها، إلى جانب جمع غفير من الزائرين.

واستُهلّ الاحتفال بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبتها كلمةُ الأمانة العامة للعتبة المقدّسة، ألقاها الشيخ علي الوكيل، قدم فيها التهاني للحاضرين وللأمّة الإسلاميّة بحلول ذكرى الولادة المباركة، مستذكرًا جوانب من سيرة حياتها الشريفة (عليها السلام) ووقوفها إلى جانب أخيها الإمام الحسين (عليه السلام)، ودورها في واقعة الطف الأليمة، وتحملها مسؤولية إكمال ثورته المباركة رغم كل ما تحملته من مصائب ومآس.

وقال عضو لجنة الاحتفالات المركزية في العتبة المقدسة السيد عقيل الياسري: إنّ "الاحتفالية التي نُظّمت في باحة باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تضمّنت العديد من الفعاليات، منها: إلقاء مجموعة من قصائد الشعر الشعبي والشعر العمودي، وقصائد المدح في حق السيدة زينب الكبرى (عليها السلام)".

وأضاف، أنّ "العتبة المقدسة تحرص على إحياء ذكرى مناسبات أهل البيت (عليهم السلام) ومنها ذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام)".

واختُتمت الاحتفالية بتوزيع الهدايا على الفائزين بمسابقة ولادة السيدة زينب (عليها السلام)، إذ بلغ عدد المشاركين في المسابقة (7605) مشاركين، بينما كان عدد الإجابات الصحيحة (2066) إجابة، وتم اختيار عشرة فائزين بعد إجراء القرعة فيما بينهم.

.....................

انتهى / 323