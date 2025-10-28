العتبة العباسية تكرّم الفائزين في مسابقتها الثقافية الخاصة بذكرى ولادة السيدة زينب (ع)

جاء تكريم الفائزين في أثناء الحفل المركزي الذي أقامته العتبة المقدسة في باحة باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، احتفاءً بذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كرّمت العتبة العباسية المقدسة، الفائزين في المسابقة الثقافية الخاصة بذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام).

وجاء تكريم الفائزين في أثناء الحفل المركزي الذي أقامته العتبة المقدسة في باحة باب القبلة لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، احتفاءً بذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام).

وكرّم الفائزين نائب الأمين العام للعتبة المقدسة السيد عباس موسى أحمد وعضو مجلس إدارتها الدكتور أفضل الشامي.

وفاز في المسابقة كلّ من: (أحمد ضياء سامي من كربلاء المقدسة، مؤمل عقيل جواد المنصوري من النجف الأشرف، سجاد نجم عبد المواشي من النجف الأشرف، علي إسماعيل حسن الغرباوي من البصرة، علي مرتضى عبد الزهرة المترفي من بغداد، كرار حميد رزاق البزوني من البصرة، حسين جليل إبراهيم من بغداد، زهراء عبد الزهرة جبار من البصرة، زينب ساجت جدوع العبودي من بابل، شفق شهاب حمد الغوام من بابل).

ويمكن للفائزين الذين تعذر حضورهم، مراجعة قسم الشؤون المالية في العتبة العبّاسية المقدسة خلال أسبوعين من إعلان النتائج، مع إحضار الوثائق الرسمية المطلوبة (البطاقة الوطنية أو جواز سفر).

