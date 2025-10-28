رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية: إيران يجب أن تصبح بحق مهد القرآن في العالم الإسلامي

أشار إلى ذلك، حجة الإسلام والمسلمين "السيد مهدي خاموشي"، رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إیران خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة والأربعين من المسابقة الوطنية للقرآن التي أقيمت في قاعة الاجتماعات التابعة لمجمّع "فجر" الثقافي بمدينة "سنندج" غرب إیران.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الایرانیة إلى أن المحافل القرآنية فرصة لتنظيم مسار الحياة وفق القرآن، قائلاً: "تفتخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها تقيم أكثر المسابقات الدولية للقرآن استمراراً في العالم الإسلامي، ويجب أن تصبح بحق مهد القرآن في العالم الإسلامي".

أشار إلى ذلك، حجة الإسلام والمسلمين "السيد مهدي خاموشي"، رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إیران خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة والأربعين من المسابقة الوطنية للقرآن التي أقيمت في قاعة الاجتماعات التابعة لمجمّع "فجر" الثقافي بمدينة "سنندج" غرب إیران.

وأرد ممثل الولي الفقيه في منظمة الأوقاف الايرانية، مبيناً أن تلاوة القرآن الكريم يومياً ضرورية لكل مؤمن لتبقى روح الإنسان حية بكلام الله. يقول الله تعالى: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ." أي أن ما ترونه وما لا ترونه، كله دليل على حقيقة الوحي الإلهي.

وأشار الى أن المحافل القرآنية فرصة لتنظيم مسار الحياة بالقرآن، مبيناً أن سماحة قائد الثورة الإسلامية الايرانية يؤكد دائماً على ضرورة أن يسود نمط الحياة القرآني في المجتمع الإسلامي.

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفخر بأنها تقيم أكثر المسابقات الدولية للقرآن الكريم استمرارية في العالم الإسلامي؛ حتى في فترة جائحة كورونا، استمرت هذه المسابقات بشكل افتراضي ولم يُترك راية القرآن أبداً."

وأردف مبيناً: "من الآن فصاعداً، ستستضيف إحدى محافظات البلاد سنوياً مسابقات القرآن الكريم الوطنية، بهدف نشر الأجواء القرآنية في جميع أنحاء الوطن الإسلامي."

وفي الختام، شدد رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية على أن إيران الإسلامية يجب أن تصبح بحق مهد القرآن في العالم الإسلامي.

