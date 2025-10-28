بفضل الاستعدادات الدفاعية لم تقع أي إصابات بشرية أو تسرب لمواد كيميائية خلال حرب 12 يوما

صرّح السيد أمير جعفري، في مؤتمر صحفي مشيرًا إلى استهداف العدوّ خلال حرب الـ 12 يومًا الأخيرة مواقع الشهيد "أحمدي روشن" النووية في نطنز وموقع UCF الشهيد آية الله رئيسي في أصفهان: "بفضل الاستعدادات الدفاعية، لم تقع أي إصابات بشرية أو تسرب لمواد كيميائية خطيرة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المدير العام للدفاع السلبي في أصفهان: "إن الاستعدادات الواسعة للدفاع السلبي، أدت إلى عدم وقوع خسائر بشرية في هجوم العدو على المواقع النووية في نطنز وأصفهان في الحرب الأخيرة".

وأضاف: "بدأت مناورة الدفاع الإشعاعي واسعة النطاق في يناير 2025 ـ دون تغطية إعلامية بسبب المفاوضات الدولية، وأُجريت العام الماضي بمشاركة 1500 شخص، موزعين على أكثر من 70 فريقًا عملياتيًا من خدمات الطوارئ والحرس الثوري والشرطة والهلال الأحمر والعلوم الطبية والأرصاد الجوية والقضاء في كاشان وأصفهان".

ووفقًا للمدير العام للدفاع السلبي في محافظة أصفهان، حاكى هذا التدريب سيناريوهات هجومية مختلفة، بما في ذلك هجوم بطائرة مقاتلة وتسرب مواد كيميائية وإشعاعية.

وأكد جعفري: أن هذا الاستعداد أدى إلى إدارة جيدة للأزمات، ولم يُبلّغ عن أي تسرب لمواد كيميائية خطرة أو تلوث بيئي، ولم نسجل أي خسائر بشرية أو إصابات خطيرة.

وأضاف: كان معظم المصابين من مرضى العيادات الخارجية، وقد نتجوا عن موجة الانفجار، وغادروا المستشفى في غضون ساعات قليلة.

وأشار المدير العام للدفاع السلبي في محافظة أصفهان إلى أن منظمة الطاقة الذرية أعلنت رسميًا عدم حدوث أي تلوث إشعاعي في المواقع النووية. وجاء هذا النجاح نتيجةً للحد من المواد الكيميائية الخطرة، وجمع الأشخاص غير الضروريين من المواقع، وإجراء تدريبات مكثفة.

وأضاف جعفري: لو لم يكن هذا الاستعداد موجودًا، لكان العدو قد شنّ حربًا نفسية بنشر شائعات حول التلوث الإشعاعي، مسببًا ضغطًا كبيرًا على المجتمع.

