تقرير مصور/ حضور أمناء العتبات المقدسة في مراسم عبادية مهيبة في رحاب الصحن الكاظمي الشريف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شهدت رحاب الصحن الكاظمي الشريف المراسم العبادية المهيبة، بحضور أمناء العتبات المقدسة والوفود المرافقة لهم لحضور مؤتمر الأمناء العامين للعتبات المقدسة في رحاب الإمامين الكاظمين الجوادين "عليهما السلام". استهلت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها قراءة زيارة الإمامين الجوادين "عليهما السلام"، ثم قراءة أنشودة الفردوس المباركة، واختتمت بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ العراق وعتباته المقدسة وشعبه الأبي وينشر في ربوعه الأمن والأمان.