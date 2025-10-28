تزيين حرم ومرقد السيد مسلم بن عقيل (ع) بالورود بمناسبة ولادة السيدة "زينب" (ع)

توزعت الزهور حول الشباك المبارك لتعبّر عن مشاعر الولاء والسرور بهذه المناسبة المباركة، فيما عكست الألوان الزاهية رمزية النقاء والصبر المرتبط بسيرة عقيلة الطالبيين (عليها السلام).

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ توشّح مرقد السفير مسلم بن عقيل (عليه السلام) في مسجد الكوفة المعظَّم بباقات الزهور وألوان الفرح، إذ باشرت شعبة التشجير والزينة في قسم الخدمات أعمالها بتزيين الشباك الطاهر احتفاءً بذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى (عليها السلام)، في أجواء مفعمة بالروحانية والبهجة الإيمانية.

ويأتي هذا العمل ضمن تقاليد العناية المستمرة التي توليها أمانة مسجد الكوفة المعظم والمزارات الملحقة به للمراقد الطاهرة، لتظل أماكنها عامرة بالجمال والعبق المعطر بذكر أهل البيت (عليهم السلام)، شاهدةً على تواصل الحب والوفاء في قلوب الزائرين.

