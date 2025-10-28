استشهاد شقيقين في عدوان صهيوني جديد على بلدة البياض جنوب لبنان

أفاد مصدر مطلع باستشهاد شقيقين نتيجة غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض... وسلسلة اعتداءات للاحتلال في القرى الجنوبية في لبنان.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مراسل الميادين في جنوب لبنان، الاثنين، باستشهاد شقيقين في غارة من مُسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض، قضاء صور جنوبي البلاد. والشهيدان هما: حسن وحسين سليمان.

وفي وقتٍ سابق، قالت مراسلة الميادين إنّ مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل ظهر اليوم، ما تسبب بحالة من الذعر بين الأهالي.

ونقلت المراسلة أنّ آليات عسكرية إسرائيلية نفّذت أعمالاً هندسية وعمليات تجريف في وادي هونين الواقع بين بلدتي مركبا وعديسة جنوبي لبنان، في خرق واضح للسيادة اللبنانية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، إذ استشهد 4 لبنانيين وأُصيب اثنان آخران، الأحد، من جرّاء غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان وشرقيّه.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرق واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

