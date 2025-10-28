تكريم نخبة من الشخصيات الدينية والثقافية في حسينية عيسى بن مريم في قرية زيتون اللبنانية

شدّدت الكلمات والقصائد التي أُلقيت خلال الحفل على الثوابت الوطنية وسبل تعزيز أواصر الوحدة اللبنانية، مشيدةً بالنموذج الراقي الذي قدّمته قرية زيتون الكسروانية في ترسيخ قيم التعايش وتوطيد العلاقات الأخوية بين المكوّنات اللبنانية المتنوّعة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بدعوةٍ من منتدى الشاعر جورج لطيف للشعر والثقافة، أُقيم حفل تكريم لكلٍّ من: سماحة الشيخ الدكتور محمد حيدر، الخوري القاضي بطرس عرب، الشاعر والأديب فوزي الدكّاش، الدكتور حسن إسماعيل حيدر أحمد، الخوري الدكتور طوني بو عسّاف، الأديب جورج كريم، والشاعر الدكتور إلياس خليل.

وقد قدّم الحفل الدكتور عماد يونس الفغالي، وذلك في حسينية عيسى بن مريم(ع) في قرية زيتون – فتوح كسروان، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمّين بالشأن الثقافي والفكري والاجتماعي.

وشدّدت الكلمات والقصائد التي أُلقيت خلال الحفل على الثوابت الوطنية وسبل تعزيز أواصر الوحدة اللبنانية، مشيدةً بالنموذج الراقي الذي قدّمته قرية زيتون الكسروانية في ترسيخ قيم التعايش وتوطيد العلاقات الأخوية بين المكوّنات اللبنانية المتنوّعة.

كما أكّد المتحدّثون على ضرورة توحيد الجهود وتضافر الطاقات ورفع الصوت عاليًا من أجل بناء وطن المواطنة والإنسان، وطن العدالة والقانون، الذي تحكمه ثقافة المحبة والتسامح، ويشعر جميع أبنائه فيه بالكرامة والعزّة، وختتم الحفل تقديم دروع للمكرمين.

