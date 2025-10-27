العتبة العباسية تطلق برنامج الجلسات الحوارية ضمن المشروع القرآني في الجامعات العراقية

قال مسؤول وحدة النشاطات القرآنية في معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع العلمي للقرآن في العتبة الحسينية، السيد الفضل عباس، إنَّ "المعهد أقام أولى الجلسات القرآنية في جامعة الكوفة بحضور أكثر من 200 طالب، واستهل البرنامج بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، أعقبتها قراءة دعاء التوسل بصوت قارئ المعهد محمد علي رشيد".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة برنامج الجلسات الحوارية، في الأقسام الداخلية، ضمن المشروع القرآني في الجامعات العراقية بدورته السادسة للعام الدراسي (2025–2026م).

وقال مسؤول وحدة النشاطات القرآنية في معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع العلمي للقرآن في العتبة الحسينية، السيد الفضل عباس، إنَّ "المعهد أقام أولى الجلسات القرآنية في جامعة الكوفة بحضور أكثر من 200 طالب، واستهل البرنامج بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، أعقبتها قراءة دعاء التوسل بصوت قارئ المعهد محمد علي رشيد".

وأضاف، أنَّ" الجلسة تضمنت محاضرة توعوية ألقاها الشيخ أسامة الفضلي تناول فيها الوصية الأولى من وصايا المرجعية الدينية العليا للشباب، تلتها جلسة حوارية سلطت الضوء على أهم مرتكزات العقيدة الإسلامية، وكيفية بناء الفهم الصحيح للقرآن الكريم وفق منهج أهل البيت (عليهم السلام)، فيما اختتم البرنامج بمسابقة تم خلالها تكريم ثلاثة فائزين".



ويتضمن المشروع مجموعة من الفعاليات والبرامج المتنوعة، منها إقامة ندوات قرآنية وجلسات حوارية في الكليات، وتنظيم مسابقة جائزة العقول القرآنية، وعقد دورات قرآنية في القراءة الصحيحة وقواعد التجويد وعلوم القرآن الكريم، إلى جانب إقامة المسابقة الجامعية لأفضل بحث تخرج قرآني، فضلا عن تنظيم ختمات وجلسات قرآنية رمضانية، وإقامة سفرات دينية، تعزيز الوعي الديني والمعرفي لدى الطلبة.

.....................

انتهى / 323