العتبة الحسينية تقيم محفلا قرآنيا دوليا في الصحن الحسيني

قال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام نذير الدلفي: "شارك في المحفل نخبة من القرّاء من داخل العراق وخارجه، وهم القارئ السيد عبد الله الحسيني، والملا علي أكبر يوسف، والشيخ مصطفى حسن، والشيخ يوسف قطب الدين، كما تضمّن المحفل مشاركة مجموعة من الفرق الإنشادية التي قدّمت فقرات مميزة خلال الحفل، فيما تولّى عرافة الحفل الإعلامي أزهر رحيم".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت دار القرآن الكريم التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، وبالتعاون مع جمعية فيض حسيني (العراق)، محفلًا قرآنيًّا دوليًّا مساء يوم السبت (25 أكتوبر / تشرين الأول 2025) في رحاب الصحن الحسينيّ الشريف، بمشاركة نخبة من قرّاء العالم الإسلاميّ وبحضور جمع من المؤمنين والزائرين.

وقال مسؤول مركز الإعلام القرآني وسام نذير الدلفي: "شارك في المحفل نخبة من القرّاء من داخل العراق وخارجه، وهم القارئ السيد عبد الله الحسيني، والملا علي أكبر يوسف، والشيخ مصطفى حسن، والشيخ يوسف قطب الدين، كما تضمّن المحفل مشاركة مجموعة من الفرق الإنشادية التي قدّمت فقرات مميزة خلال الحفل، فيما تولّى عرافة الحفل الإعلامي أزهر رحيم".



وأضاف: "ألقى رئيس قسم دار القرآن الكريم الشيخ الدكتور خير الدين علي الهادي كلمةً بيّن فيها أن الحياة تتكوّن من مجموعة من الأنظمة الدينية والعقائدية والاجتماعية، وأن هذه الأنظمة لا تكتمل ولا تستقيم إلّا إذا كانت متصلة بالقرآن الكريم. كما أكّد أن دار القرآن الكريم تسعى إلى ربط الإنسان بالمنهج القرآني الذي يشكّل الأساس في بناء الفكر الإنساني المتوازن".



وفي ختام هذا المحفل القرآني، جرى توزيع شهادات الشكر والتقدير على المشاركين تقديرًا لعطائهم ومساهمتهم في إنجاح هذا المحفل المبارك.

.....................

انتهى / 323