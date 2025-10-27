تقرير مصور/ العتبة العباسية المقدسة تستضيف وفدًا من رؤساء الجامعات الإيرانية التكنولوجية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استقبلت العتبة العباسية المقدسة، وفدًا من رؤساء الجامعات الإيرانية التكنولوجية. جاء ذلك في أثناء زيارة الوفد إلى العتبة المقدسة ولقائه عضوي مجلس إدارتها الدكتور عباس الدده الموسوي، والدكتور أفضل الشامي. وقال عضو مجلس إدارة العتبة المقدسة، ورئيس هيأة التربية والتعليم العالي فيها، الدكتور عباس الدده الموسوي: "استقبلنا وفدًا من خمس جامعات إيرانية للتكنولوجيا وهي جامعة (أمير كبير، والعلوم التكنولوجية الإيرانية، وصنعتي شريف، وصنعتي أصفهان، وخواجة نصير الدين الطوسي)، وبحضور الجهة المستضيفة لهم، وهي جامعة الفرات الأوسط التقنية".