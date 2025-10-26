تقرير مصور/ الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة ينشر لافتات احتفائية بذكرى ولادة السيدة زينب (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشر قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العباسية المقدسة، لافتات احتفائية بذكرى ولادة السيدة زينب (عليها السلام). وجاءت الأعمال التي نفذها القسم ضمن خطته الخاصة باستقبال زائري مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام) المهنئين بهذه الذكرى الميمونة. وأشرفت على خياطة القطع واللافتات شعبة الخياطة والتطريز التابعة لقسم الهدايا والنذور في العتبة المقدسة.