العتبة العلويّة المقدّسة تنال المركز الأول في المؤتمر الدولي الأول حول تاريخ البناء والتطوير وإعادة الإعمار في العتبات المقدّسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسمُ الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة العلويّة المقدّسة عن نيل مسؤول وحدة الآثار والتراث في شعبة الخزانة والمتحف العلوي، الخادم الدكتور عبد الهادي عباس الإبراهيمي، المرتبة الأولى ضمن ترتيب البحوث المقدّمة في مؤتمر البناء والتطوير وإعادة إعمار العتبات المقدسة عبر التاريخ، الذي استضافت جلساته البحثية جامعةُ أصفهان في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، بحضور نخبةٍ من الباحثين والأكاديميين وذوي الشأن التراثي والتاريخي في مختلف العتبات المقدّسة والجامعات العراقيّة والإيرانيّة.

وقال رئيس قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة، الخادم كرّار الحلو، في تصريحٍ للمركز الخبري: "عُقد المؤتمر تحت عنوان (البناء والتطوير وإعادة إعمار العتبات المقدّسة عبر التاريخ)، وكان الهدف منه استكشاف مختلف جوانب ترميم وتوسعة العتبات المقدّسة في العراق وتأثيرها على الجوانب العقائديّة والدينيّة والتراثيّة".

إعمار العتبات المقدّسة يعزّز الجوانب الثقافيّة والروحيّة

وشهِدَ المؤتمر كلماتٍ لذوي الشأن والاختصاص، بينها كلمةُ الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة التي ألقاها الشيخ الدكتور مجيد فرج الله، وأكّد فيها أنَّ العتبات المقدّسة ليست مراكز للإيمان ومحبة أهل البيت عليهم السلام فحسب، بل هي أيضاً رصيدٌ ثمين في التراث المشترك للحضارة الإسلاميّة، مع التأكيد على أهميّة البحث العلمي في هذا المجال، والأمل بأن يكون المؤتمر خطوةً مؤثّرة في توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي والروحي بين الجامعات والمراكز الدينية.

دراسة الأبعاد الخاصّة بإعمار العتبات المقدّسة

عبر التاريخ بدوره أشار الخادم الدكتور عبد الهادي الإبراهيمي، مسؤول وحدة الآثار والتراث في شعبة الخزانة والمتحف العلوي، إلى أنَّ "المؤتمر ناقش دراسة الأبعاد التاريخية والثقافية والدينية والحضارية لإعمار المراقد المقدّسة الشيعية عبر التاريخ".

وأضاف: "نال بحثُنا الموسوم «دور الشيخ البهائي قدّس سرّه في هندسة المرقد العلوي المطهّر» المركزَ الأول بين الدراسات المقدَّمة ضمن أعمال المؤتمر، الذي شهد إزاحة الستار عن مجموعة من الكتب المتميّزة المُهدَاة، وكان من ضمنها كتاب «تاريخ المرقد العلوي المطهّر» من تأليفنا، حيث بادرت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى تكريمنا احتفاءً بنيل بحثنا المركزَ الأول".

إصدارات العتبة العلوية تصل إلى الجامعات الإيرانيّة

وختم الدكتور الإبراهيمي حديثه قائلاً: "قدّمنا عدداً من الإصدارات المهمّة الصادرة عن العتبة العلويّة المقدّسة إلى المكتبات المركزيّة في جامعتي أصفهان والمصطفى".

