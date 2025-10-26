إيرواني: بقاء المعتدين بلا عقاب جعل ميثاق الأمم المتحدة يفقد معناه الحقيقي

قال أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن المخصص لموضوع «حفظ السلم والأمن الدوليين»: «إن ميثاق الأمم المتحدة يمر اليوم باختبار حقيقي بسبب استمرار الأعمال العدوانية وسوء الاستخدام السياسي لآلياته».

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن، أن بقاء المعتدين بلا عقاب جعل ميثاق الأمم المتحدة يفقد معناه الحقيقي، وزعزع مصداقية مجلس الأمن.

وشدد إيرواني على أن تآكل الثقة بالأمم المتحدة لا يعود إلى مبادئها، بل إلى العجز عن تنفيذ تلك المبادئ بصدق وحياد.

وأضاف: «حين يبقى العدوان بلا عقاب، ويحلّ النهج الأحادي محل الحوار والتعددية، يفقد الميثاق معناه وتُقوّض مصداقية مجلس الأمن».

