خلافا للبروتوكولات المعهودة.. ترامب يرفض النزول وأمير قطر يلتقيه في الطائرة الرئاسية الأميركية

التقى امير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" باستقبال رسمي الرئيس الامريكي دونالد ترامب ولكن في مراسم عكسية بقاعدة العديد الجوية على أرض قطر.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نشر أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، على حسابه في منصة "أكس"، صورة عن لقاءه بالرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث هبطت طائرته الرئاسية في قاعدة العديد الجوية قبل التوجه إلى ماليزيا لبدء جولة آسيوية.

وعبّر ترامب عن سعادته زاعمًا انه قد حقق السلام في الشرق الأوسط، وهو يقصد وقف إطلاق النار بغزة، والتي تتعرض لقصف بين حين وآخر في خرق واضح تنفذه دولة الاحتلال الصهيونية في كل مرة في القطاع ولبنان كذلك.

امير قطر تميم بن حمد يلتقي الرئيس الامريكي دونالد ترامب في متن طائرته الرئاسية الامريكية على تراب قطر

فيما قال تميم بن حمد انه سعيد بلقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفا إياه بالصديق، مضيفا انه فرصة طيبة لمناقشة خطط السلام في الشرق الأوسط، ومتابعة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزة، والحديث عن آفاق التعاون الاستراتيجي الذي يجمع أمريكا وقطر.

وغدت صور اللقاء التي جمعت أمير قطر والرئيس الامريكي على متن طائرته الرئاسية دون نزوله ولقاءه في قصر الإمارة كما هو معتاد لدى دول عند استقبال رؤساء الدول، مادة اعلامية تناولها رواد المنصات لغرابة الاستقبال واللقاء.

أمير قطر تميم بن حمد أثناء صعوده لطائرة ترامب الرئاسية في قطر

حيث أقيمت مراسم استقبال عسكية هذه المرة إذ صعد أمير دولة قطر الى طائرة ترامب واجتمع معه وكأنه حاكم احدى ولايات في أمريكا وليس أميرا لدولة ذات سيادة كاملة مثل قطر.

أمير قطر تميم بن حمد أثناء صعوده لطائرة ترامب الرئاسية في قطر

...............

انتهاء / 232