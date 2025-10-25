الأدميرال سياري: قواتنا المسلحة مستعدة لمواجهة أي تهديد يحدث

قال الادميرال سياري على هامش حفل افتتاح بطولة الرماية بالقوس لجيوش العالم (CISM 2025)، لجمع من الصحفيين: "يتم اختيار أفراد القوات المسلحة من أفضل شباب البلاد، وهم مستعدون لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر."

وقال الادميرال سياري على هامش حفل افتتاح بطولة الرماية بالقوس لجيوش العالم (CISM 2025)، لجمع من الصحفيين: "يتم اختيار أفراد القوات المسلحة من أفضل شباب البلاد، وهم مستعدون لمواجهة أي تهديد في البر والجو والبحر."

وتطرق الادميرال سياري إلى دور الرياضة في تعزيز قدرات القوات المسلحة مؤكداً: "الرياضة أمر في غاية الأهمية لصحة البشر، والمجتمع المريض لا يمكنه التقدم. في القوات المسلحة، تمثل الرياضة متغيراً هاماً لضمان صحة الشباب الذين يضمنون مستقبل البلاد."

وأضاف الأدميرال سياري، مشيراً إلى أن "العقل السليم في الجسم السليم": "ولهذا السبب لدينا في المنظمات العسكرية أربعة أيام رياضة في الأسبوع، لتدريب أفراد أصحاء وذوي مهارات يمكنهم أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات المستقبل."

وأشار النائب المنسق للجيش إلى انعقاد بطولة الرماية بالقوس CISM قائلاً: "الرماية بالقوس لها جاذبية خاصة؛ فهي تمثل قيماً دينية بالنسبة لنا، وهي أيضاً من الرياضات الأصيلة الإيرانية. لدينا رام للسهام باسم 'آرش" وهو بطل اسطوري يمثل رمزاً للفتوة."

ولم يعتبر الهدف من المشاركة في هذه البطولة هو الفوز بالمركز الأول فقط، مؤكداً: "نحن نسعى لعرض الثقافة الإيرانية، والأصالة الإيرانية، والهوية الإيرانية، والقيم الإسلامية والثورية والفتوة. نريد أن تعلم الدول المشاركة أن هذه الأرض هي أرض عريقة ذات قيم سامية."

وفي الختام، قدّر الأدميرال سياري هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، والعميد فولادي، وسلاح الجو في الجيش، والاتحاد للرماية، قائلاً: "نشكر جميع الأعزاء الذين بذلوا جهودهم من أجل إظهار المكانة الرفيعة لهذا البلد، وقد اجتمعوا معاً على هذا النحو وينظمون الحفل بشكل جميل للغاية."

