بيان آية الله "رمضاني" بمناسبة رحيل شقيق آية الله العظمى الشيخ حسين النجفي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أصدر الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله الشيخ "رضا رمضاني" بيانا بمناسبة رحيل شقيق آية الله العظمى الشيخ حسين النجفي.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير حسين النجفي " دام ظله العالي"

السلام‌عليكم بما صبرتم

يشرفني بكل اعتزاز أن أتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة إصالة عن نفسي و نيابة عن اصحاب السماحة والفضيلة من أعضاء المجلس الأعلى للمجمع العالمي لاهل البيت"عليهم السلام" برحيل شقيقكم الغالي العلامة الجليل الشيخ نذير حسين"طاب ثراه" الذي أفنى عمره الشريف في خدمة العلم و بذل جهده في نشر الفقه و المعرفه.

نسأل الله جل و علا أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته مع‌الاولياء و الصالحين و الائمة

الاطهار " عليهم افضل الصلاة والسلام" و أن يلهم سماحتكم و ذويه و عائلته الكريمة الاجر و الصبر و السلوان.

إنه سميع مجيب.

وأن يمتع المسلمين و اتباع أهل بيت النبوة و الرسالة" عليهم السلام" بطول بقاءكم الشريف إن‌شاء‌الله.

و إنا لله و إنا إليه راجعون

رضا رمضاني

