ترامب يتحدث عن دوره بـ"تفجيرات البيجر" في لبنان

تحدث الرئيس الامريكي دونالد ترامب في لقاء مع مجلة "التايم" البريطانية، عن دوره المباشر في تفجيرات البيجر التي حصلت في لبنان .

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ وفي مقابلة مع مجلة "التايم" البريطانية، على تعليق المراسل عندما تحدث عن التغيير الذي حصل في سوريا واستهداف المدنيين وكوادر حزب الله بتفجير البيجر.

فرد ترامب قائلا: "كما تعلمون، تمت كل تلك الهجمات برعايتي ومساندتي، في الواقع، بالتشاور معي مباشرة.. أي أن إسرائيل هي من كانت تقوم بالهجمات، باستخدام أجهزة النداء وكل تلك الأمور. لقد كانت إسرائيل تحترم هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة). وكانوا يُطلعونني على كل شيء. وفي بعض الأحيان كنت أقول "لا"، وكانوا يحترمون ذلك، لكن أوباما (الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما) عامل إسرائيل معاملة سيئة للغاية. تعلمون، لم يكونوا (الإسرائيليون) يريدون الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان صفقة مروعة. صفقة غبية.."، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن لبنان وسوريا شهدا في 17 و18 أيلول 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء: أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي) معظمها في لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال، وتركزت الإصابات في الوجه، والعيون خاصة، بالإضافة إلى اليدين.

وأثارت التفجيرات حالة من الذعر بين السكان، خاصة مع استهدافها مناطق مزدحمة، مثل الشوارع السكنية ومحلات السوبر ماركت، وأثناء جنازة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بينهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا. ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة تم التحكم بها عن بعد. وفي تشرين الثاني 2024، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن العملية.

