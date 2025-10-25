قوة عسكرية إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة السورية

أفادت مصادر محلية سورية بتوغل قامت به قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم، مؤلفة من 5 سيارات في قرية الصمدانية بريف القنيطرة، من دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات بحق المواطنين.

أفادت مصادر محلية سورية للميادين، بتوغل قامت به قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم، مؤلفة من 5 سيارات في قرية الصمدانية بريف القنيطرة، من دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات بحق المواطنين.

وكانت قوة إسرائيلية قد توغّلت، أمس، باتجاه قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي، وتمركزت قرب بئر السربوخ لفترة وجيزة، قبل أن تعود أدراجها إلى داخل الجولان السوري المحتل، وفق ما أفادت به مصادر محلية، المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقبل أيام توغّلت قوات من الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الحميدية بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، مصحوبة بآليتَي حفر وجرافة وشاحنة ونفذت أعمال حفريات داخل أحد المواقع التي تتمركز فيها منذ أشهر.

