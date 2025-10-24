نائب في كتلة الوفاء للمقاومة يطالب الدولة بوضع حد للعدوان الصهيوني المستمر على لبنان

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم ‏الموسوي: "‎تستمر قوات العدو "الإسرائيلي" في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية في عمق الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى ارتقاء ‏شهيدَين وإصابة عدد من الجرحى، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا، وعدوانًا فاضحًا وصريحًا وتماديًا في خرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار 1701

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم ‏الموسوي، على أنّ "الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش، مطالبة بالتحرّك الفوري وبكافة الوسائل المتاحة ‏لوضع حدّ سريع لتفلّت الإجرام الصهيوني ووقف الاستباحة المستمرة لدماء اللبنانيين ولسيادة الدولة على ‏أراضيها".

كلام الموسوي جاء في بيان تعليقًا على الاعتداءات التي نفذها العدو "الإسرائيلي" ضد بلدات بقاعية في السلسلتَين الشرقية والغربية، ولا سيما في ‏جرود شمسطار وطاريا وجنتا والنبي شيت وجرد الهرمل.

وقال: "‎تستمر قوات العدو "الإسرائيلي" في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية في عمق الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى ارتقاء ‏شهيدَين وإصابة عدد من الجرحى، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا، وعدوانًا فاضحًا وصريحًا وتماديًا في خرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، الأمر الذي يضع الجهات المسؤولة المعنية والضامنة لتنفيذ الاتفاق أمام ‏مسؤولياتها في التصدي الحازم لانتهاكات العدو على السيادة اللبنانية".‎

وأكّد النائب الموسوي، أنّ "هذا التصعيد المتمادي والممنهج من قبل العدو، دونما تحرّك جدي مسؤول من الجهات الدولية الضامنة، يظهر ‏لامبالاتها أو عجزها في أحسن الأحوال، ويؤكد تحلل العدو من أي التزامات جدية وعدم احترامه للمجتمع الدولي ‏برمّته".‎

وأشار إلى أنّ "تواصل الاعتداءات الإجرامية ضد لبنان واللبنانيين من جانب العدو، دونما قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ‏عقابية رادعة أو إدانة العدو وإلزامه باحترام الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها، يُعدّ تشجيعًا له على الاستمرار في ‏أعمال العدوان، يصل إلى حدّ القبول الضمني والتواطؤ معه في سياسة القتل والتدمير والتجريف وانتهاك السيادة، ‏وهو أمر مدان بالكامل كما يتعارض مع أبسط مبادئ احترام سيادة الدول وحماية شعوبها وممتلكاتها".

