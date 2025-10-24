عدوان صهيوني جديد.. استشهاد وجرح 6 مدنيين باعتداء إسرائيلي على بلدة عربصاليم جنوب لبنان

ارتقاء شهيدين وإصابة 4 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بغارة جوية استهدفت بلدة عربصاليم في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ استشهد مدنيان وجرح 4 آخرين، مساء أمس الخميس، في اعتداء صهيوني غاشم بغارة جوية الذي استهدف بلدة عربصاليم، في محافظة النبطية جنوب لبنان.

هذا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان لم يكن الأول هذا اليوم، فقد استشهد شخصان، نتيجة لغارات إسرائيلية، استهدفت منطقة البقاع، شرقي لبنان، ظهراً.

ونفّذ طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مرتفعات في محيط بلدة شمسطار غربي بعلبك، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلاب من جراء انهيار الزجاج عليهم في مدرسة في المنطقة.

كما أفاد مراسل الميادين بأن غارتين للاحتلال الصهيوني استهدفتا جرود بلدة النبي شيت شرقي لبنان بالقرب من الحدود السورية.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويستهدف المدنيين والبنى التحتية في القرى والبلدات في الجنوب والبقاع وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدّى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين.

