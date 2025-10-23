غروسي: لقد ثبت لدينا ان ايران لا تسعى لصنع قنبلة نووية والوكالة فتشت المنشآت قبل الهجمات

قال رفايل غروسي: لم تكن طهران تسعى لصنع قنبلة نووية، فقد فتشت الوكالة هذه المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهذا ما زاد من ثقتنا.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اكد مدير الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي، انه لا يوجد دليل على أن طهران تنوي صنع قنبلة نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي، في تصريح له: كان الضرر الذي لحق بالمنشآت المهمة في أصفهان ونطنز وفوردو بالغًا، ولكن على الرغم من حديث دونالد ترامب عن "التدمير الكامل"، لم تُدمر المعرفة النووية الإيرانية.

واكد غروسي انه لا يوجد دليل على أن طهران تنوي صنع قنبلة نووية.

واضاف: لم تكن طهران تسعى لصنع قنبلة نووية، فقد فتشت الوكالة هذه المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهذا ما زاد من ثقتنا.

وتابع: منذ ذلك الحين، نراقب هذه المنشآت من خلال صور الأقمار الصناعية. كما توصلت الدول التي تراقب البرنامج النووي الإيراني إلى نفس الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

