تقرير مصور/ مركز النبأ العظيم للتربية والتعليم يقيم سفرة علمية ترفيهية لأطفال روضة أحباب الأمير (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام مركز النبأ العظيم للتربية والتعليم التابع لهيئة التربية العلويّة سفرة علمية ترفيهية لأطفال روضة أحباب الأمير (عليه السلام) التابعة للعتبة العلويّة المقدّسة ، وذلك للاطّلاع على الدور الإنساني والعلمي للطبيب في المجتمع. قال الخادم منتظر جميل صالح من مركز النبأ العظيم في تصريح للمركز الخبري: "تضمّنت الزيارة جولة ميدانية إلى مركز الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله) الطبي ودار الشفاء، إذ تعرّف الأطفال على عمل الأطباء في معالجة المرضى وتقديم العلاج المناسب، إضافة إلى زيارة المختبرات الطبية والاطّلاع على كيفية إجراء التحاليل وتشخيص الحالات المرضية".