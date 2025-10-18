تقرير مصور/ طهران تطلق اسم السيدة "مريم" على خط "مترو" السيدة لتجسيد عمق التقارب الروحي بين الديانات والإسلام الشيعي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ المحطة الخامسة والعشرون في خط مترو طهران السادس، التي سُمّيت باسم السيدة مريم (عليها السلام)، تقع بجوار شارع كريم خان في المنطقة السادسة بالعاصمة الإيرانية. وقد شُيّدت هذه المحطة باسم والدة النبي عيسى (عليه السلام)، ويمكن القول إنها أجمل محطة في شبكة مترو طهران. وبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها الكوادر والمهندسون في شركة سكك الحديد الحضرية والضواحي في طهران، بات المشروع في مراحله النهائية ويقترب من الافتتاح. وتُجسّد هذه المحطة الجميلة عمق التقارب بين الديانات الإبراهيمية والإسلام الشيعي، وقد أُنشئت في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتكون رمزًا لاحترام الإسلام الشيعي الخاص لشخصية السيدة مريم المقدسة والمسيحية.