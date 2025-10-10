تقرير مصور/ العتبة العبّاسيّة المقدّسة تقيم أنشطة قرآنية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يواصل المَجمَعُ العلميّ للقرآن الكريم في العتبة العبّاسيّة المقدّسة، إقامة أنشطته القرآنية في محافظتي النجف الأشرف والمثنى. معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمَع، أقام دورتين قرآنيّتين في أحكام التلاوة وعلوم القرآن الكريم، ضمن المشروع القرآنيّ لطلبة العلوم الدينيّة، بدورته العاشرة لعام 1447هـ. وقال مسؤول وحدة الشؤون الحوزويّة القرآنيّة في المعهد، الشيخ وسام السبتيّ، إنّ "المعهد أقام الدورة الثامنة من البرنامج التعليمي ضمن المشروع القرآنيّ في المدرسة المهدويّة، لدراسة المستوى الأوّل، بمشاركة 23 طالباً، فيما نُظّمت الدورة التاسعة من البرنامج ذاته في مدرسة السيد محسن الحكيم(قدّس سرّه)، بمشاركة 15 طالباً، ليبلغ عدد المشاركين في جميع هذه الدورات 243 طالبَ علم".