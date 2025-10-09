تقرير مصور / الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة يتابع سير العمل في مشروع مرآب متعدد الطوابق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع الحيوية التي تنفذها ملاكات قسم الشؤون الهندسية والمشاريع الاستراتيجية في العتبة الكاظمية المقدسة، تفقد الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة، خادم الإمامين الكاظمين الجوادين، الدكتور حيدر عبد الأمير مهدي، مراحل تنفيذ مشروع مرآب العتبة الكاظمية المقدسة متعدد الطوابق، الذي يُعد من المشاريع الخدمية المهمة الهادفة إلى تخفيف الزخم المروري وتنظيم حركة العجلات في مدينة الكاظمية المقدسة، نظراً لموقعه الاستراتيجي وقربه من الصحن الشريف.

