تقرير مصور/ انعقاد لقاء ودي بين ممثل قائد الثورة الاسلامية وعلماء الشيعة في بنغلاديش حول تعزيز الوحدة الاسلامية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقد لقاءٌ ودّي بين ممثل قائد الثورة الاسلامية الإيرانية، حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي علي زاده الموسوي، وعلماء الشيعة في بنغلاديش. ركّز اللقاء على ضرورة نشر تعاليم أهل البيت (عليهم السلام)، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وإبراز الدور الفاعل للعلماء في خدمة الإنسانية والمجتمع.