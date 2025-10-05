تقرير مصور/ مسؤول مجلس الشيعة في تنزانيا يتفقد شخصيات دينية مختلفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قام الشيخ حمدي جلالا مسؤول مجلس الشيعة في تنزانيا، بزيارة أماكن وشخصيات دينية مختلفة، خلال جولته الحالية في محافظة تابورا، برفقة وفد من دار السلام بما في ذلك مسجد الإمام علي (عليه السلام) في حي مويني، ومنزل الناشط والداعية البارز الشيخ كوروا شاوري، ومنزل الشيخ الإقليمي لتابورا، الشيخ إبراهيم مفومبي. وقد نصح الشيخ جلالا المؤمنين بعدم التخلي عن التمسك بالإسلام الحقيقي لآل بيت النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وذريته الطاهرة.