تقرير مصور/ الإیوان الذهبي لصحن الثورة الإسلامية في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ الإیوان الذهبي لصحن الثورة الإسلامية، أقدم إیوان في الحرم الرضوي الشریف، وهو نصب تذكاري يُخلّد ولاء «أمير علي شير نوائي» للإمام الرضا (ع)، و يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من خمسة قرون، وقد أصبح هذا الإیوان الرائع، بعمارته الإيرانية الإسلامية العریقة، محور بناء الصحن القديم خلال العصر الصفوي. رُمِّم هذا البناء عدة مرات عبر التاريخ، وطُلي بالذهب على يد نادر شاه بعد زلزال عام ١٠٨٤ هـجري قمري، ويحتوي على نقوش بديعة من العصرين الصفوي والأفشاري. لا يُعدّ الإیوان الذهبي بوابةً للروضة المنورة فحسب، بل رمزًا للتاريخ والفن والإيمان أيضًا.