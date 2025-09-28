تقرير مصور/ المجمع العلمي يستأنف محفل عرش التلاوة الأسبوعي للقرآن الكريم في صحن أبي الفضل العباس(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استأنف المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة محفل عرش التلاوة الأسبوعي في صحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام). وشهد المحفل الذي ينظمه مركز المشاريع القرآنية التابع للمجمع، مشاركة وفد من المشروع القرآني لطلبة العلوم الدينية الذي يشرف عليه معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، ووفد دار القرآن الكريم/ فرع البصرة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، إلى جانب عدد من القرّاء وجمع غفير من الزائرين الكرام.