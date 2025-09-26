تقرير مصور/ حفل إزاحة الستارة عن جدارية ضخمة لصورتَي سيد شهداء الأمة والشهيد صفي الدين في بيروت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيم عند المدخل الجنوبي لمدينة صيدا حفل إزاحة الستارة عن جدارية ضخمة، تجسد صورتَي سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد السيد الهاشمي هاشم صفي الدين، أمس الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، بحضور شخصيات وفعاليات، بينهم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ممثلين عن فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، عوائل الشهداء، نجل سيد شهداء الأمة؛ السيد محمد مهدي نصر الله، نجل سيد شهداء المقاومة الإسلامية؛ السيد ياسر الموسوي، علماء دين، وحشد من الأهالي من مختلف المناطق الجنوبية، وتخلل الحفل فقرات متنوعة.