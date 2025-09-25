تقرير مصور/ أعمال عدة تنفذها شعبة السادة الخدم لخدمة زائري مرقد أبي الفضل العباس (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تنفذ شعبة السادة الخدم في العتبة العباسية المقدسة أعمالًا متعددة؛ خدمةً لزائري مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام). تهدف إلى تهيئة أفضل الأجواء لزائري المرقد عَبرَ تنفيذ عدد من المهمات اليومية داخل الصحن الشريف. وتتضمّن الأعمال تنظيف الصحن الشريف وترتيب السجاد الموزع فيه وفي مداخل العتبة المقدسة، إضافةً إلى أعمال إدامة الشباك الطاهر لأبي الفضل العباس (عليه السلام) عَبرَ التعطير والتبخير.