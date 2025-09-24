تقرير مصور / بنت جبيل شيعت شهداء الغدر الصهيوني بحضور رسمي وشعبي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شيعت مدينة بنت جبيل وأهالي المنطقة الحدودية شهداء الغدر والمجزرة الصهيونية التي ارتكبها الاحتلال الاحد الماضي، محمد ماجد مروة، شادي صبحي شرارة، الطفلة سيلين شادي شرارة، الطفلة سيلان شادي شرارة، الطفل هادي شادي شرارة بموكب حاشد تقدمه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، ونواب كتلة التنمية والتحرير أشرف بيضون وايوب حميد وعلي خريس، والنائب ملحم خلف، الى جانب فعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء وحشود من المدينة والقرى المجاورة.

