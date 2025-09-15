  1. الرئيسية
تقریر مصور / محاضرة دينية توجيهية إرشادية لسماحة السيد حسين الحكيم ويَلتقي كوكبة من الخَدَم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ضمن سلسلة المحاضرات التوجيهية والتثقيفية التي دأبت على إقامتها الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة بين الفينة والأخرى بغية الارتقاء والنهوض بملاكاتها كافة، أقيمت في قاعة الحمزة بن عبد المطلب "عليه السلام"، محاضرة دينية توجيهية إرشادية استضيف خلالها سماحة السيد حسين السيد علاء الدين السيد محسن الحكيم "دامت توفيقاته"، وبحضور عدد من مديري الأقسام والشعب والوحدات ومجموعة من خدم العتبة المقدسة.

15 سبتمبر 2025 - 17:22
رمز الخبر: 1727238

