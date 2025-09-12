تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تفتتح فعاليات الجلسة الأولى لمهرجان الرسول الأعظم (ص) الدولي الرابع للشعر العربي بمشاركة دولية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحت شعار "إلى المدينة من بابها"، أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ، مساء الخميس (11 أيلول 2025) الموافق 18 ربيع الأول 1447هـ، فعاليات الجلسة الأولى لمهرجان الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) الدولي الرابع للشعر العربي، وذلك في صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).