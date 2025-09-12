تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تُكرِّم أحد طلابها من المتفوِّقين قرآنيًّا لإحرازه المركز الأول عالميًّا

تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تُكرِّم أحد طلابها من المتفوِّقين قرآنيًّا لإحرازه المركز الأول عالميًّا
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدوليّ كرَّمت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة الطالب البرعم كرار ليث البرزنجي من محافظة بغداد، أحد طلبة دار القرآن الكريم، بعد إحرازِه المركزَ الأولَ عالميًّا في مسابقة تلاوة القرآن الكريم التي أُقيمت في جمهورية إنغوشيا بروسيا الاتحادية.
12 سبتمبر 2025 - 11:14
رمز الخبر: 1726131
مصدر: أبنا
