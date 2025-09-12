تقرير مصور/ بمشاركة واسعة من العتبة العلويّة المقدّسة .. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدوليّ للكتاب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدولي، الذي يُقام احتفالًا بالولادة العطرة للنبي محمد وحفيده الإمام الصادق (صلوات الله وسلامه عليهما)، كان للعتبة العلويّة المقدّسة مشاركة فاعلة في معرض بغداد الدوليّ للكتاب بدورته الـ26، الذي انطلق اليوم الأربعاء (10-9) ويستمر لمدة عشرة أيام لغاية (21-9-2025)، وذلك بمشاركة فاعلة لأقسامها المختلفة (الشؤون الفكرية والثقافية، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، العلاقات العامة، الشؤون الهندسية والفنية، وبقية الأقسام الساندة).