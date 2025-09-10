تقرير مصور/ منصّة المحسن لثقافة الأطفال تحتفي بهذه الذكرى العطرة في رحاب العتبة العلويّة المقدّسة ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ باشر مركز المحسن لثقافة الأطفال التابع لهيئة التربية العلوية في العتبة العلويّة المقدّسة بإقامة فعالياته الخاصّة بالأطفال، وذلك ضمن أجواء أسبوع الصادقَينِ الذي يُحيي الولادات الميمونة لرسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) وحفيده الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).