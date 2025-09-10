تقرير مصور/ العتبةُ العلويّةُ المقدّسةُ تنظّم منصةً متنقلةً لإشاعة الفرح في النجف الأشرف ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدوليّ الرابع، و انطلاقًا من قدسية المناسبة، وحرصِ العتبةِ العلويّةِ المقدّسةِ على إشاعة أجواء الفرح والسرور في مدينة النجف الأشرف بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد (صلّى الله عليه وآله) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام)، أُقيمت منصةٌ متنقلةٌ في الأحياء والمجمعات السكنية، إذ ستستمرّ فعالياتها أربعة أيامٍ متتالية، بهدف نشر الأجواء الإيمانية والاحتفالية بهذه الذكرى المباركة، من خلال برامج دينية وتوعوية مباشرة.