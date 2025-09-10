تقرير مصور/ العتبة العلويّة تُقيم سلسلة محاضرات ومحافل قرآنية في محافظة ذي قار ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدولي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تواصل العتبة العلوية المقدسة ضمن فعاليات أسبوع الصادقَينِ الدولي، الذي يُقام احتفالًا بالولادة العطرة للنبي محمد وحفيده الإمام الصادق (صلوات الله وسلامه عليهما) ـ مُمثَّلةً بدار القرآن الكريم التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية ـ بإقامة سلسلة من المحاضرات الفكرية والعقائدية والمحافل القرآنية والإنشادية، حيث كانت المحطة في دار القرآن الكريم في قضاء النصر بمحافظة ذي قار.