تقرير مصور/ انطلاق أعمال المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الاسلامية في العاصمة الإيرانية-1

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية في قاعة المؤتمرات بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان ونخبة من علماء العالم الإسلامي. ويشارك في المؤتمر أكثر من 80 ضيفًا دوليًا و210 ضيوف محليين. كما أُستقبلت 148 ورقة بحثية من أصل 392 ورقة بحثية مقدمة للعرض في المؤتمر. ويُعقد هذا المؤتمر لمدة 3 أيام من 17 إلى 19 سبتمبر/أيلول برعاية المنتدى العالمي للتقريب بين الأديان الإسلامية تحت شعار "نبي الرحمة وأمة واحدة".

