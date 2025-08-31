تقرير مصور/ العتبة العباسية تُنهي استعداداته لإحياء شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) في سامراء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت رئيسةُ قسم الشؤون الطبّية في العتبة العبّاسية المقدّسة الدكتورة هيفاء التميمي، إن "القسم هيّأ مفرزتَينِ طبّيتَينِ منفصلتَينِ للرجال والنساء، جُهّزتا بالأدوية والمستلزمات الطبّية الضرورية، فضلًا عن الأسرّة وعجلة إسعاف فوريّ"، وأضافت أن "المفرزتَينِ تضمّان ملاكات طبّية وصحّية متخصّصة، يُساندها نحو 50 متطوّعًا من مختلف المحافظات، منها كربلاء وبغداد والديوانية"؛ لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكريّ(عليه السلام) في مدينة سامراء.