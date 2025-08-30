تقرير مصور/ لقاء مسؤولي وكالة أهل البيت (ع) الدولية "أبنا" بعلماء الحوزة العلمية في خراسان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قام حسن صدرائي عارف، المدير المسؤول لوكالة أهل البيت (ع) الدولية ـ إبنا ـ قام مسؤول وكالة (أهل البيت عليهم السلام الدولية أبنا) السيد "حسن صدرایی‌عارف " بمعية حجّة الإسلام والمسلمين إيماني، ممثّل المجمع العالمي لأهل البيت (ع) في خراسان، وبهمن دهستاني، مدير مكتب إبنا الإقليمي في شرق البلاد، بزيارة آية الله أشرفي الشاهرودي، السيدان، وعبدخدائي، من العلماء والأساتذة الكبار في الحوزة العلمية بمدينة مشهد المقدسة، حيث قدّموا تقريرًا حول نشاطات وإنجازات وكالة أبنا في المجال الدولي ونشر معارف أهل البيت (عليهم السلام).