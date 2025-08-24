تقرير مصور/ مشاركة واسعة لزوار حرم السيدة المعصومة (ع) بذكرى شهادة الإمام الرضا (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع ليلة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، غمرت أجواء الحزن والأسى أرجاء الحرم الطاهر لكريمة أهل البيت، السيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها). وقد شارك جمع غفير من الزوّار والمحبّين لآل العصمة والطهارة في هذا المجلس النوراني، حيث استفادوا من الكلمات التنويرية لسماحة آية الله ميرباقري، وأحيا المشاركون ذكرى شهادة غريب الغرباء باللطم والدموع، على وقع الصوت المؤلم لأبي ذر بيوكافي.