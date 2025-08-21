تقرير مصور/ مدينة سيد الأوصياء (ع) قدمت مختلف الخدمات لزوار الأربعين في محور (كربلاء - بغداد)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير المدينة الاستاذ مظفر محمد شعبان إن "مدينة سيد الأوصياء (عليه السلام) العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة كثفت جهودها خلال زيارة الأربعين لاستقبال أعداد كبيرة من الزائرين، حيث وفرت لهم مختلف الخدمات التي شملت الإيواء وتخصيص أماكن للاستراحة، إضافة إلى تقديم وجبات الطعام وتوزيع المياه، إلى جانب الخدمات الإرشادية والتنظيمية والصحية، مما سهل حركة الزائرين وضمن راحتهم، وذلك على امتداد محور (كربلاء المقدسة– بغداد)".