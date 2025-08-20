تقرير مصور/ مدينة الامام الحسين (ع) العصرية للزائرين تعلن حجم خدماتها خلال زيارة الاربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير مدينة الامام الحسين (عليه السلام) العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة صادق سلطان ثامر: إن مدينة الامام الحسين (عليه السلام) عملت خلال زيارة الاربعين، على استقبال أعداد كبيرة من الزائرين، وتقديم مختلف الخدمات لهم، والتي شملت الإيواء، وتوفير أماكن الاستراحة، فضلا عن تقديم وجبات الطعام، وتوزيع المياه، والخدمات الصحية والطبية، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتنظيم، بما يسهم في تسهيل حركة الزائرين وضمان راحتهم، وذلك عبر محور (كربلاء المقدسة– بابل)".