تقرير مصور/ قسم الشؤون الطبية يواصل تقديم الخدمات الصحية للزائرين بعد انتهاء زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يواصل قسم الشؤون الطبية في العتبة العباسية المقدسة تقديم خدماته الصحية للزائرين المتواجدين في كربلاء حتى بعد انتهاء مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام). وقال معاون رئيس القسم السيد رأفت عباس محمد: إنّ "المفارز الطبية الرئيسة في باب العلقمي لمرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، والمتمثلة بمركزي الصديقة الطاهرة وأمّ البنين (عليهما السلام)، ما تزال تقدّم خدمات طبية وعلاجية متنوّعة للزائرين".